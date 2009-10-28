Анонсы на 28 октября
65-я годовщина освобождения территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.
8.30. Оперативно-хозяйственное совещание.
Симферополь, ул.Толстого, 15, мэрия.
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9.00. Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героических защитников Севастополя 1941-1942 годов.
Севастополь, площадь Нахимова.
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10.00. Торжественный митинг, посвященный 65-летию освобождения Украины от нацистов.
Севастополь, м. Хрустальный, возле мемориала Победы.
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10.00. Пресс-конференция «Порядок действий медицинского персонала скорой помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
Симферополь, ул. Пушкина, 3, «Центр здоровья».
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11.00. Пресс-клуб, посвящённый ситуации в Крыму во время президентской кампании.
Симферополь, ул. Пушкина, 20.
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11.00. Пресс-конференция «I Всеукраинский турнир по смешанным единоборствам «Grand Mix Fight 2009». Вперые в Крыму пройдут «Бои без правил», в которых примут участие титулованные бойцы из Украины и России. Представление сборной Крыма».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106, пресс-центр.
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20.00. Праздничные фейерверки по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Керчь, Севастополь и Симферополь.
Возможны изменения!