Анонсы на 28 октября

65-я годовщина освобождения территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.

8.30. Оперативно-хозяйственное совещание.

Симферополь, ул.Толстого, 15, мэрия.

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9.00. Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героических защитников Севастополя 1941-1942 годов.

Севастополь, площадь Нахимова.

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10.00. Торжественный митинг, посвященный 65-летию освобождения Украины от нацистов.

Севастополь, м. Хрустальный, возле мемориала Победы.

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10.00. Пресс-конференция «Порядок действий медицинского персонала скорой помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Симферополь, ул. Пушкина, 3, «Центр здоровья».

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11.00. Пресс-клуб, посвящённый ситуации в Крыму во время президентской кампании.

Симферополь, ул. Пушкина, 20.

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11.00. Пресс-конференция «I Всеукраинский турнир по смешанным единоборствам «Grand Mix Fight 2009». Вперые в Крыму пройдут «Бои без правил», в которых примут участие титулованные бойцы из Украины и России. Представление сборной Крыма».

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106, пресс-центр.

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20.00. Праздничные фейерверки по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Керчь, Севастополь и Симферополь.

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