Если бы выборы состоялись сегодня

С августа по октябрь максимально рейтинг вырос у Юлии ТИМОШЕНКО - на 6,8% и составил на середину текущего месяца 17,9% и у Виктора ЯНУКОВИЧА - на 4% и составил 23,2%.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании TNS в Украине со ссылкой на результаты проведенного ежемесячного исследования «Омнибус» о рейтингах украинских политиков.

Согласно с этими данными, у Сергея ТИГИПКО за август-октябрь рейтинг поднялся на 1,6% и определился в середине месяца на уровне 2,7%, у Анатолия ГРИЦЕНКО эти цифры соответственно составляют 0,4% и 1,3%.

Исследование зафиксировало и понижение рейтингов. Так, наиболее значительное снижение в отмеченный период наблюдалось у Арсения ЯЦЕНЮКА - на 4,6% до уровня 6,5% по состоянию на середину октября. Также снижение рейтинга произошло у Владимира ЛИТВИНА на 1,9% до уровня 1,8%.

Как отмечают социологи, у остальных политиков исследование показало незначительные изменения в рейтингах или полное отсутствие изменений. Например, на протяжении августа-октября остается постоянным рейтинг Виктора ЮЩЕНКО (3%), Петра СИМОНЕНКО (2,7%) и Бориса ТАРАСЮКА (0,1%).

Также исследование показало, что на 0,5% выросло количество тех людей, которые хотят голосовать против всех - сейчас этот процент составляет 9,6%. Но вместе с этим, на 0,3% уменьшилось количество тех граждан, которые не принимали бы участие в голосовании - до 8,5%. На 4% уменьшилось число респондентов, которые не определились в отношении того или иного политика.

В ходе исследования опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет с 7 по 14 октября.

Показатели рейтингов соответствуют цифрам набранных голосов политиками в случае их баллотирования на пост Президента Украины. Респондентам ставился вопрос: «Представьте себе, что выборы Президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье и в бюллетене для голосования будут такие кандидаты. За кого из них Вы бы проголосовали?».

Согласно полученным данным, в президентской предвыборной кампании лидирует ЯНУКОВИЧ с 23,17% - именно столько респондентов заявили, что будут голосовать за этого кандидата. За ТИМОШЕНКО проголосовали бы 17,92% опрошенных, за ЯЦЕНЮКА - 6,5%. Голоса за других кандидатов расположились следующим образом: за ЮЩЕНКО проголосовали бы 3% опрошенных, за СИМОНЕНКО и ТИГИПКО - по 2,67%, за ЛИТВИНА - 1,75%, ГРИЦЕНКО - 1,25%, Леонида КУЧМУ - 1,08%, Олега ТЯГНИБОКА - 1%, за остальных кандидатов - менее 1%.