Сын депутата потушил сигарету на лице помощника прокурора?

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении сына депутата Симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА за избиение помощника прокурора Деснянского района Киева.

Об этом говорится в депутатском обращении МОСКАЛЯ к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО.

МОСКАЛЬ указывает, что к нему как к народному депутату обратился житель Киева. В заявлении киевлянин сообщает, что в 2005 году ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетрезвом состоянии, избил его из хулиганских побуждений и затушил на его лице сигарету.

МОСКАЛЬ просит ГПУ «отменить отказной материал» и возбудить в отношении ФАЙНГОЛЬДА дело.

Расследование он призывает поручить органам прокуратуры за пределами Крыма.

Кроме того, 26 октября МОСКАЛЬ обратился к МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить дело в отношении ФАЙНГОЛЬДА «по факту причинения им» в 2007 году в ресторане телесных повреждений сотруднику спецподразделения «Беркут».

Расследовать это дело МОСКАЛЬ просит поручить «любой прокуратуре» за пределами Крыма.

Это не первые обращения МОСКАЛЯ в ГПУ по поводу ФАЙНГОЛЬДА.