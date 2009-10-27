Ющенко идет в президенты, чтобы не думали, что он думает о власти

Глава украинского государства Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что идет в Президенты, чтобы не допустить сворачивания демократии в стране.

«Чтобы, не дай Бог, у кого-то не возникла мысль, что я, ЮЩЕНКО Виктор Андреевич, думаю о власти. Нет! Дело не в этом», - сказал он на площади перед ЦИК после сдачи документов на регистрацию кандидатом в Президенты.

Глава государства поблагодарил всех, кто пришел на площадь, отметив: «Я уверен, что мы вместе, и у меня нет сомнения, что мы победим».

ЮЩЕНКО призвал посмотреть на то, что сегодня происходит в украинской политике.

«Не кажется ли вам, что то, что происходит в правительственной политике, парламентской политике, - это является угрозой для двух самых святых вещей: нашей независимости и нашей свободы. Не кажется ли вам, что потолок в нашем доме опускается. Что дышать с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее», - сказал Президент.