Ющенко идет в президенты, чтобы не думали, что он думает о власти
Гарант: потолок в нашем доме опускается
|"Потолок в нашем доме опускается"
«Чтобы, не дай Бог, у кого-то не возникла мысль, что я, ЮЩЕНКО Виктор Андреевич, думаю о власти. Нет! Дело не в этом», - сказал он на площади перед ЦИК после сдачи документов на регистрацию кандидатом в Президенты.
Глава государства поблагодарил всех, кто пришел на площадь, отметив: «Я уверен, что мы вместе, и у меня нет сомнения, что мы победим».
ЮЩЕНКО призвал посмотреть на то, что сегодня происходит в украинской политике.
«Не кажется ли вам, что то, что происходит в правительственной политике, парламентской политике, - это является угрозой для двух самых святых вещей: нашей независимости и нашей свободы. Не кажется ли вам, что потолок в нашем доме опускается. Что дышать с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее», - сказал Президент.