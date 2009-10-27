В Крыму сгорел автобус (фото)

Автобус, перевозивший детей на танцевальный конкурс, сгорел сегодня в Симферополе. Жертв и пострадавших нет.

Информация о пожаре поступила в 10.10, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Ехавший из Новой Каховки в Ялту МАЗ 256-200 вез на конкурс 17 детей в сопровождении 8 взрослых.

Водитель, заметив дым из-под панели приборов, остановил автобус и вывел пассажиров. Когда он открыл моторный отсек, «оттуда вырвалось пламя». «Попытавшись безуспешно погасить огонь из двух огнетушителей, мужчина вызвал МЧС», - сказано в сообщении.

Спасателям понадобилось семь минут, чтобы локализовать пламя. Еще около двадцати минут они «заливали тлеющий автобус».

Пожарные достали из автобуса часть нетронутых огнем сумок с костюмами.

По предварительным данным, причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки.