Лидер крымских татар: за экстремистами стоят спецслужбы

Лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ считает, что за радикальными исламистами, которые готовили его убийство, стоят российские спецслужбы.

Об этом ДЖЕМИЛЕВ заявил в интервью УНИАН.

«Все, сказанное министром Юрием ЛУЦЕНКО, имеет под собой основания. В Министерство внутренних дел Украины поступила информация о том, что меня приговорили к смерти, и были сделаны превентивные аресты», - сказал лидер крымских татар.

Но, по словам ДЖЕМИЛЕВА, арестованных вряд ли можно считать инициаторами терактов. «Это неадекватные люди, из тех, которые не признают власть и рвут паспорта. Но эти люди лишь орудие. Насколько мне известно из дипломатических источников, разрабатывала план беспорядков российская спецслужба, а конкретно - ГРУ (Главное разведывательное управление РФ), исполнителем в какой-то части должен был стать Рустам КАДЫРОВ, а эти люди - лишь низовое звено», - сказал он.

Лидер Меджлиса сообщил, что 26 октября он около получаса общался с министром внутренних дел, тот предложил ему охрану. «На что я сказал: если за этим приговором стояли большие державы, то дополнительная охрана мне не поможет, пока просто дайте разрешение на ношение оружия моей охране», - рассказал ДЖЕМИЛЕВ.

Что касается сути конфликта, то, действительно, у Духовного управления мусульман Крыма и радикальных исламистских организаций есть взаимное неприятие: «Потому, что все предлагаемое радикалами не имеет ничего общего с исламом. Собственно говоря, тут даже следует говорить не о радикализме, а об экстремизме, не исключающем террор».

«Крымскотатарское национальное движение всегда, даже в самые тяжелые для нашего народа времена в условиях режима СССР, исповедовало и исповедует принцип ненасилия. Терроризм же - путь в никуда!», - сказал он.

Как отметил ДЖЕМИЛЕВ, к созданию подобного рода организаций могут быть причастны те государства, которые не желают укрепления демократической Украины. «И мы, руководители крымскотатарского народа, первые заговорили о том, что Украинское государство не может так легкомысленно, без согласования с Духовным управлением мусульман Крыма, регистрировать все религиозные организации», - сказал он.

Лидер меджлиса не исключил: сегодняшняя ситуация возникла еще и потому, что власть хотела ослабить монолитность крымскотатарского движения, разбив его такими группировками. «Мы знаем о том, что среди украинских чиновников есть и такие, что способствуют созданию в Крыму «параллельного» Муфтията. Но, желая ослабить крымских татар, в результате ослабили государственную безопасность. Разумеется, такие чиновники должны быть наказаны», - заявил ДЖЕМИЛЕВ.