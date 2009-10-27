Главаря такфировцев Украины предлагают лишить статуса беженца

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит Государственный комитет по делам национальностей и религий лишить статуса беженца руководителя отделения радикальной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» Худара Раада Мухамада Алжи Бура.

Он получил статус беженца в 2005 году и проживал в Полтавской области, сообщили в пресс-службе крымской милиции.

«Гражданин является руководителем отделения экстремистской и террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» в Украине, более года по месту жительства не проживает, документы, удостоверяющие личность, уничтожил и перешел на нелегальное положение», - заявили в МВД.

26 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» лидера меджлиса крымских татар Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и его ближайших соратников, а также готовились совершить ряд террористических актов.

В результате спецоперации задержаны идейный наставник, который был «эмиром джихада» по Украине, и активный член движения «Ат-Такфир валь-Хиджра».