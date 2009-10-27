Меджлис не прочь вооружиться

Лидер меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, которому активисты радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» вынесли смертный приговор, отказался от охраны Министерства внутренних дел.

«В МВД поинтересовались, не против ли я, чтобы они дали мне охрану. Я сказал - не надо, поскольку эти экстремисты являются всего лишь орудием в руках определенных и довольно могущественных спецслужб, ставящих целью дестабилизировать ситуацию в Украине. То есть личности тут не имеют особого значения, а значит, охрана того или иного человека ничего не решит», - сказал ДЖЕМИЛЕВ в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№ 184).

Вместе с тем, отметил лидер крымских татар, он предложил, «чтобы всем 33 членам меджлиса было выдано разрешение на хранение и ношение оружия».

Каким был ответ МВД, ДЖЕМИЛЕВ не сообщил.

26 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, а также готовились совершить ряд террористических актов.

Министр заявил, что меджлис является «серьезной угрозой» для «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений.