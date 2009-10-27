Корвет «Тернопіль» ходит под флагом НАТО

Корвет «Тернопіль» Военно-Морских сил Украины после первого четырехдневного патрулирования Средиземного моря вернулся в греческий порт Суда-Бей и находится в готовности к продолжению боевого дежурства в рамках антитеррористической операции «Активные усилия», сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Во время первого патрулирования в составе постоянно действующей морской группировки под флагом Североатлантического альянса экипаж украинского корабля во взаимодействии с экипажем фрегата греческих ВМС «Саламис» осуществлял опрос гражданских судов по стандартам НАТО.

Также во время дежурства украинские военные моряки отработали обеспечение универсальной (комплексной) обороны корабля, провели учения по спасанию очутившегося за бортом человека, противолодочную слежку, ночное сигналопроизводство и тактическое маневрирование в паре с греческим кораблем.

Во время стоянки на базе экипаж украинского корабля пополнит запасы топлива и продовольствия, а потом снова выйдет на боевое дежурство.

С 22 октября экипаж корвета «Тернопіль» работает в рамках операции НАТО по выявлению и предупреждению террористических действий «Активные усилия».

Участие украинского корабля в антитеррористической операции завершится в конце ноября.