В Крыму снова повязали педофила
11:10, 27 октября 2009Крым
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Полуостров - гнездо извращенцев?
Сотрудники милиции задержали в Крыму мужчину по подозрению в растлении девочки.
Как говорится сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, инцидент произошел в Кировском районе автономии.
«Зарегистрирован очередной факт педофилии. Не работающий местный житель систематически совершал развратные действия в отношении малолетней девочки и, в конце концов, изнасиловал ее», - заявили в милиции.
По решению суда подозреваемый арестован. Проводится расследование.
В середине октября в Симферополе милиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 5-летней девочки.
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