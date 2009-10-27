В Крыму снова повязали педофила

Сотрудники милиции задержали в Крыму мужчину по подозрению в растлении девочки.

Как говорится сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, инцидент произошел в Кировском районе автономии.

«Зарегистрирован очередной факт педофилии. Не работающий местный житель систематически совершал развратные действия в отношении малолетней девочки и, в конце концов, изнасиловал ее», - заявили в милиции.

По решению суда подозреваемый арестован. Проводится расследование.

В середине октября в Симферополе милиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 5-летней девочки.