В Крыму перекрыли канал отправки украинцев в Латвию

Канал нелегальной переправки граждан Украины в Латвию обнаружили сотрудники спецслужбы и пограничники.

«Людей, владевших рабочими специальностями, отправляли на судоремонтные заводы Латвии под видом моряков. За деньги их снабжали так называемыми «паспортами моряка» и судовыми ролями, в которые были внесены заведомо ложные данные», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму.

Для граждан Украины существует упрощенная система въезда в Латвию - если у украинцев есть удостоверение личности моряка и судовая роль или выписка из нее, то виза и временная регистрация не требуется. Этим положением воспользовались организаторы канала - директор одного из крюинговых агентств Керчи и ее знакомый.

В течение нескольких лет за рубеж переправили около полутора тысяч человек.

За услуги с каждого рабочего брали от 100 до 200 евро. Если «моряк» не мог внести всю сумму сразу, долг вычитали из зарплаты.

Для выдачи удостоверений личности моряка прописывали по двум судам. «В ходе следствия выяснилось, что одно из плавсредств не имело к Керчи отношения, а второе не работало с 2003 года, с 2006 года не выходило в море, а в январе 2008 года затонуло у причала. В то же время, по документам крюинговой компании на полузатопленной рыболовецкой «филюге» числилось более 700 человек экипажа», - заявили в СБУ.

Слесарей и сварщиков, следовавших на работу в Латвию под видом моряков, сопровождал в дороге и давал инструкции подручный директора крюингового агентства.

«В Латвии украинцы работали на судостроительных заводах в припортовых городах. Они сами снимали жилье и оплачивали питание. Рабочий день длился 12 часов. Зарплату часто задерживали, иногда не платили вовсе. Существовала также система штрафов и денежных наказаний», - сообщает СБУ.

Администрация завода заранее предупреждала: трудоустройство нелегальное, во время рейдов украинцы должны прятаться от миграционных властей.

Оспорить условия труда граждане Украины не могли, так как договор с нанимателем оставался в крюинговой компании.

По выявленным фактам противоправной деятельности и в отношении директора агентства возбужден ряд уголовных дел.

Подсудимая признана себя виновной. «Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в законную силу», - информирует пресс-служба крымского управления спецслужбы.