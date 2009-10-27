Автомобиль переехал лежащего на дороге человека

Лежащий на дороге мужчина, личность которого устанавливается, погиб в результате наезда автомобиля FIAT Ducato на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

"Водитель "Фиата" совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части", - отметила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Машина ехала со стороны Ялты в направлении Алушты.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня понедельника.

На вид погибшему мужчине около 50-ти лет.