Автомобиль переехал лежащего на дороге человека
10:16, 27 октября 2009Крым
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ДТП неподалеку от Ялты
Лежащий на дороге мужчина, личность которого устанавливается, погиб в результате наезда автомобиля FIAT Ducato на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.
"Водитель "Фиата" совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части", - отметила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Машина ехала со стороны Ялты в направлении Алушты.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня понедельника.
На вид погибшему мужчине около 50-ти лет.
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