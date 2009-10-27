Крымчанин-убийца будет сидеть до конца своих дней

К пожизненному лишению свободы осужден убийца трех человек из Крыма, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.

"Апелляционный суд Крыма, согласившись с доводами прокуратуры, назначил самое строгое из возможных наказаний крымчанину за совершение в декабре 2008 – январе 2009 года разбойных нападений на жителей Красногвардейского района с целью завладения их сбережениями. Он отбирал деньги и жизни жертв", – информирует надзорное ведомство.

Несовершеннолетние подельники убийцы приговорены к 14-ти и 8-ми годам тюрьмы.