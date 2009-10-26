Небо над Севастополем, Керчью и Симферополем озарится фейерверком

Праздничные фейерверки состоятся 28 октября - в день празднования 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков - в городах-героях Киев, Одесса, Севастополь и Керчь, а также в Симферополе, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.

Приказ подписал в.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, сообщает Управление пресс-службы Минобороны.

Фейерверки двадцатью залпами организуют в 20.00.