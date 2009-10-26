Небо над Севастополем, Керчью и Симферополем озарится фейерверком
20:34, 26 октября 2009Крым
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65 лет освобождения Украины
Праздничные фейерверки состоятся 28 октября - в день празднования 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков - в городах-героях Киев, Одесса, Севастополь и Керчь, а также в Симферополе, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.
Приказ подписал в.и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, сообщает Управление пресс-службы Минобороны.
Фейерверки двадцатью залпами организуют в 20.00.
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