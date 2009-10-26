Артек требует наказать причастных к его дискредитации

Генеральный директор ”Артека” Борис НОВОЖИЛОВ настаивает на привлечении к уголовной ответственности причастных к нанесению вреда репутации международного детского центра.

“Я категорически настаиваю на привлечении к ответственности всех, кто опорочил репутацию международного детского центра “Артек”, и принесении ими публичных извинений коллективу, всей большой семье “артековцев”, - сказал НОВОЖИЛОВ, слова которого цитирует пресс-служба “Артека”.

Он направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и лидерам ведущих политических сил страны письма с требованием дать оценку и публично осудить аморальные действия, которые нанесли вред государству и репутации “Артека”.

НОВОЖИЛОВ подчеркнул, что “Артек” во второй раз за многолетнюю историю своего существования оказался в центре грязной кампании, в результате которой пострадали дети.

Впервые, напомнил он, подобные обвинения в адрес “Артека” были выдвинуты в 1937 году, тогда дело рассыпалось из-за беспочвенности. У НОВОЖИЛОВА создается впечатление, что история советского режима повторяется в условиях независимой Украины. ”По моему глубокому убеждению, дети должны быть вне политики, и втягивание их в какие-либо политические игрища аморально”, - сказал директор “Артека”.

Обеспокоенность, по словам НОВОЖИЛОВА, вызывает то, что политики, комментируя непроверенные данные, вешают ярлыки на “Артек”.

“Артек” - это не просто украинская детская здравница, это неотъемлемая часть международной системы защиты прав и свобод детей, уникальная среда для формирования личности гражданина мира. Это подтверждено статусом “под эгидой ЮНЕСКО” и штаб-квартиры Всемирной Детской Лиги Наций. Поэтому я всячески поддерживаю инициативу всемирного содружества “артековцев”, изложенную в обнародованном обращении о создании международных институтов общественного контроля за деятельностью “Артека”, - сказал он.

НОВОЖИЛОВ подчеркнул: на сегодняшний день такую идею поддержали более ста тысяч людей из разных стран мира.