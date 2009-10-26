По делу о развращении детей пока один обвиняемый - отец

По уголовному делу о развращении двух малолетних детей есть лишь один обвиняемый - их отец.

«По делу пока есть только один обвиняемый, больше ни обвиняемых, ни подозреваемых нет», - сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Объясняя причину передачи дела из Главного следственного управления МВД в производство Генпрокуратуры, в пресс-службе отметили, что, согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса, ведомство может вытребовать любое дело, тем более, то, которое получило широкий общественный резонанс.