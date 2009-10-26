Луценко заверяет: лишнего о растлении детей не болтал

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отбрасывает обвинения в разглашении тайны усыновления в резонансном деле о растлении несовершеннолетних.

«Меня пытаются обвинить в разглашении тайны усыновления, я ни разу не называл фамилии потерпевших, я ни разу не называл ни одну фамилию подозреваемых или свидетелей», - сказал ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Он заявил, что фамилии и иную информацию разглашают другие люди, которые политизируют уголовное дело, чем усложняют следствие. «Тем не менее, оно (следствие) идет. Я уверен, что виновные в изнасиловании детей сядут (в тюрьму)», - сказал министр.

ЛУЦЕНКО обеспокоен тем, что депутатов интересуют только эти двое несовершеннолетних, хотя «семьсот с лишним детей являются жертвами сексуального насилия за последние три года».

Министр считает, что депутатов волнуют исключительно жареные факты с политическим подтекстом.

Глава МВД призвал народных депутатов прекратить «политическую истерию» вокруг этого уголовного дела.

Как известно, не исключено, что работники Генеральной прокуратуры проверят: разглашал ли министр внутренних дел тайну усыновления по делу о развращении детей.