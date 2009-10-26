Гендиректора «Артека» поставили на счетчик и обещали убить

Министерство внутренних дел охраняет генерального директора международного детского центра «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА, который находится в больнице в Киеве, из-за поступивших в его адрес угроз.

«Следствие получило сообщение о том, что был телефонный звонок от гражданина, который угрожает через три дня, начиная с субботы, включить счетчик относительно господина директора «Артека», если он не выполнит его требований», - сказал руководитель МВД Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам министра, звонивший предупредил: руководитель детского центра будет убит, если не ыполнит его условий.

«Возможно, это просто звонок не совсем адекватного человека под воздействием всей истерии вокруг этого дела, а, возможно, это серьезная угроза, поэтому мы и поставили охрану», - сказал ЛУЦЕНКО.

Министр отказался уточнить, какие требования выдвигал звонивший. «Я не имею права их разглашать», - заявил глава МВД.

18 октября НОВОЖИЛОВ госпитализирован после того, как правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о возможном развращении несовершеннолетних в «Артеке» начали обыскивать квартиры его родственников в Киеве.

В пятницу, 23 октября, НОВОЖИЛОВ после интенсивной терапии переведен из реанимационного отделения в обычную палату.

С вечера пятницы к НОВОЖИЛОВУ приставлена охрана МВД, сообщила его пресс-секретарь Людмила ЛОЗОВАЯ.