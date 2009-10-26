Следователи МВД не оставят дело о педофилии

Представители Министерства внутренних дел Украины продолжат работать в составе группы по расследованию резонансного уголовного дела о растлении двух детей, несмотря на решение о его передаче из Главного следственного управления МВД в производство Генеральной прокуратуры.

«В мощной общей следственно-оперативной группе находятся и будут находиться как следователи прокуратуры, которые фактически вели допросы последние недели не меньше, чем их вели работники МВД, будут следователи МВД, будут оперативники управления по борьбе с организованной преступности, департамента уголовного розыска. Некоторые говорят о возможном привлечении туда (в состав группы) и работников СБУ. Там уже есть два представителя (спецслужбы), возможно, их количество будет усилено», - сказал руководитель МВД Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

У него не имеет претензий к ГПУ из-за решения забрать дело. «Я не имею никаких претензий к коллегам», - сказал глава МВД.

По словам министра, генпрокуратура имеет право вытребовать дело. «Если дело приобретает чрезвычайный общественный резонанс, а также если есть заявления от депутатов, адвокатов, потерпевшей стороны, они (в ГПУ) вправе принимать такие решения», - сказал ЛУЦЕНКО.

По его мнению, передача дела мало, что изменит. «То, что сегодня подпись будет ставить не следователь МВД, а следовать Генпрокуратуры, ничего не изменит», - считает министр.

13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних.

14 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих несовершеннолетних.

20 октября с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что ведомство направило руководству МВД письмо, в котором просит министерство провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относились к расследованию дела о развращении детей.

Руководство Генпрокуратуры после заслушивания материалов дела приняло решение забрать его из Главного следственного управления МВД в ГПУ.