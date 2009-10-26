Лидера меджлиса хотели убить

Активисты радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» готовили убийство лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Была получена информация о том, что участники движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» приговорили к смерти лидера Меджлиса Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, о том, что они готовились с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ совершить ряд террористических актов», - сказал ЛУЦЕНКО.

Министр заявил, что Меджлис является «серьезной угрозой» для экстремистов из «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений. «Меджлис является камнем преткновения для распространения этой организации», - сказал ЛУЦЕНКО.

По его словам, ДЖЕМИЛЕВУ известно о вынесенном экстремистами ему и другим активистам Меджлиса «такфире».

Информация о том, что приверженцы «Ат-Такфир валь-Хиджра» приговорили лидера Меджлиса к смерти поступила к правоохранителям до проведения спецоперации 23 октября. Оперативные группы реагирования, в состав которых, кроме милицейских подразделений, вошли сотрудники украинской спецслужбы, провели санкционированные обыски в нескольких регионах Крыма. Изъяты тротиловые шашки с детонаторами, ножи, экстремистская литература и связанная с изучением тактико-технических характеристик оружия литература и т.п.

«Среди задержанных мы имеем не пять, как заявляла СБУ, а только двух подозреваемых в терроризме», - сообщил ЛУЦЕНКО. Это идейный наставник, который был «амиром джихада по Украине», и активный член движения «Ат-Такфир валь-Хиджра», находившийся в розыске за «совершение намерения убийства» имама мечети и его охранника. Оба проживали в Крыму.

«Задержанные не дают никаких показаний. Они не признают украинских властей, не признают украинских законов, они служат исключительно, как они говорят, «святому делу», и считают, что они не подсудны земному суду», - сказал ЛУЦЕНКО.

Глава МВД раскритиковал СБУ за то, что ее пресс-служба 23 октября распространила в СМИ информацию о проведенной спецоперации. В том числе из-за разглашения сведений, отметил ЛУЦЕНКО, не удалось задержать лидера «Ат-Такфир валь-Хиджра», который проживал в Полтавской области, а также его ближайшего соратника из Крыма.

На вопрос, будет ли ДЖЕМИЛЕВ охраняться, глава МВД ответил, что если народный депутат напишет официальное заявление об охране или предоставлении оружия, вопрос обсудят. «Мы готовы в рамках действующего законодательства всемерно способствовать безопасности тех лиц, которые являются мишенью экстремистов», - сказал ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что «Украина должна создать адекватное законодательство, которое может стать плотиной перед попытками создания экстремистских и террористских организаций». Один из таких законопроектов разработал его заместитель - начальник милиции Крыма, депутат парламента Геннадий МОСКАЛЬ.

МОСКАЛЬ подчеркнул, что сегодня Украина пришла к большому уровню демократии, «когда не понимаем: где терроризм, а где демократия».