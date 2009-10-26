Ряд районов срывают сев озимых

Ряд районов Крыма не справляются с задачей по севу озимых зерновых культур под урожай 2010 года.

«Та задача, которую мы определили для Крыма, находится под угрозой лишь только потому, что безответственно подходят к выполнению своих обязанностей руководители (некоторых) районов - это Бахчисарайский район, это Красногвардейский район, это Сакский район, это Ленинский район», - заявил министр аграрной политики автономии Павел АКИМОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Первый вице-премьер Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО сообщил, что от руководителей райгосадминистраций отстающих районов требуют «исправить ситуацию». Если этого не произойдет, руководство Совета министров автономии доложит Кабинету министров и Президенту о срыве районами посевной кампании.

В автономии сев озимых зерновых под урожай-2010 планировалось завершить до 25 октября.