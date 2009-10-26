7 километров оросительных систем украли под видом замены труб

Семь километров оросительных систем украдены в одном из сельских советов Раздольненского района Крыма под видом замены труб, утверждает заместитель председателя Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Эдип ГАФАРОВ.

«Семь километров оросительных систем растащили», - сказал он сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Под видом замены стальных и чугунных труб они (в сельсовете) заключили договор с фирмой. Под видом замены на пластмассовые (трубы) убрали стальные и чугунные трубы, а пластмассовые взамен не смонтировали», - сообщил ГАФАРОВ.

По его информации, ущерб уже подсчитан, в прокуратуру направлены материалы.

Оросительная система в 2006 году передана в собственность сельсовета, уточнил ГАФАРОВ.