Севастополь готовится к олимпиаде по русскому языку и литературе

Третья Всеукраинская межрегиональная олимпиада по русскому языку и литературе пройдет 28-30 октября в Севастополе, сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«15 лет до этого вся Украина плакалась, что в системе олимпиад по школьным предметам не проводятся олимпиады по русскому языку. Севастополю это более трех лет назад надоело, мы вступили в переговоры с министром, и сначала у нас, по нашей инициативе провели межрегиональную олимпиаду, а через год она стала всеукраинской, потому что министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК подписал приказ о придании ей этого статуса», - сказал он.

В олимпиаде будут принимать участие учащиеся 9-11-х классов. Победители получат награды не только городской госадминистрации, но и профильного министерства.

«Горсовет предлагает нам подписать какой-то общественный договор, направленный на защиту русского языка и литературы в севастопольских школах. Как будто он в этих школах не присутствует. У нас реальность как раз другая: у нас в школах на русский язык отводится 56 часов, и 42 часа - на украинский язык», - заявил КАЗАРИН.

«Тут, скорее, украиноязычная община могла бы нам пенять, что мы обделяем, с точки зрения количества часов, их, а не русскоязычную общину», - добавил он.