Россия будет развивать ЧФ

Россия не собирается сокращать, а наоборот - планирует развивать Черноморский флот, об этом член комитета Госдумы по вопросам обороны, председатель общероссийского Движения по поддержке флота Михаил НЕНАШЕВ сообщил в Москве.

«Мы будем развивать инфраструктуру базирования Черноморского флота, как в Крыму, так и на российской территории. У нас нет никаких планов относительно свертывания ЧФ. Стоит вопрос лишь о развитии», - сказал НЕНАШЕВ.

Он объяснил, что под развитием ЧФ имеется в виду не только формирования, базирующиеся на территории Украины, но и вторая часть ЧФ, которая базируется в Краснодарском крае и на других территориях.

Такое внимание к флоту депутат объяснил стратегическим значением Черного моря. «ЧФ мы будем развивать, поскольку Черное море связано со Средиземным морем и Атлантикой, а Средиземноморский регион - это центр мировых проблем, например арабо-израильская проблема. Поэтому ЧФ мы рассматриваем не из позиций, как померяться с Украиной, или еще с кем-то. ЧФ будет решать те задачи, которые решаются в рамках всех вооруженных сил», - сказал НЕНАШЕВ.

Отвечая на вопрос о позиции России относительно судьбы ЧФ на территории Украины после 2017 года, когда закончится срок действия договора, член комитета Госдумы по вопросам обороны сообщил, что в Москве заинтересованы в сохранении флота в Крыму.

«С точки зрения России мы ставим вопрос однозначно - пролонгация этого договора, и у российской стороны нет никаких сомнений в этом. Вы не покажете ни одного заявления, в котором бы российское руководство заявляло о свертывании ЧФ в Крыму после 2017 года», - сообщил он.

Вместе с тем НЕНАШЕВ отверг утверждение, что от ЧФ исходит угроза Украине, в частности в контексте принятия Россией поправок к закону «Об обороне», а также разработках новой Военной доктрины, в которой планируется предусмотреть возможность применения ядерного оружия в локальных конфликтах.

«И в новой, и в старой редакции Военной доктрины мы не приветствуем вступление наших соседей в НАТО - на это нет оснований: Россия никому не угрожает и не собирается это делать», - сказал депутат.

Он объяснил, что на Черном море действует статус безъядерной зоны, поэтому на судах ЧФ РФ нет ядерного оружия. Кроме того, Россию «больше интересует вопрос Арктики и оборона страны по всем направлениям». « И я не думаю, что вопрос ЧФ в Крыму имеет какое-то особое значение», - отметил депутат.

«Если украинское руководство будет вести себя прогнозируемо, будет договороспособным, то у нас не будет никаких вопросов, связанных и с другими видами вооружения, не говоря уже о ядерном», - резюмировал НЕНАШЕВ.