К гендиректору «Артека» приставили охрану

К генеральному директору Международного детского центра "Артек" Борису НОВОЖИЛОВУ в больнице в Киеве приставлена охрана Министерства внутренних дел, утверждает его пресс-секретарь Людмила ЛОЗОВАЯ.

"Насколько мне известно, это сделано в связи с возможными угрозами для его (НОВОЖИЛОВА) жизни", - сообщила ЛОЗОВАЯ по телефону УНИАН.

По данным пресс-секретаря, охрана выставлена с вечера пятницы. В этот день НОВОЖИЛОВ после интенсивной терапии был переведен в обычную палату.

По словам ЛОЗОВОЙ, охрану осуществляют два сотрудника МВД в гражданской одежде.

"Со слов генерального директора мы знаем, что это представители МВД. Когда они зашли к генеральному директору, они показали ему постановление и документы", - сообщила пресс-секретарь НОВОЖИЛОВА.

НОВОЖИЛОВ госпитализирован 18 октября после того, как правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о возможном развращении несовершеннолетних в "Артеке" начали обыскивать квартиры его родственников в Киеве.

По словам ЛОЗОВОЙ, за последние три года у НОВОЖИЛОВА уже был инфаркт, он дважды перенес острые сердечные приступы.