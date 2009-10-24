Украина и Россия заинтересованы в пролонгации договора по ЧФ РФ

Вице-спикер Государственной думы России Александр БАБАКОВ уверен, что и Украина, и Россия заинтересованы в пролонгации договора по Черноморскому флоту РФ.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «2000».

«Нужно сделать все, чтобы договор был пролонгирован - это в интересах обеих стран. И дело здесь не в том, что России удобнее и выгоднее находиться в Севастополе, а в том, что Черноморский флот РФ обеспечивает безопасность не только российских, но и украинских берегов», - сказал БАБАКОВ.

Он уверен, что Украина в данном случае элементарно экономит на собственных военных расходах.

«Не будем забывать, что Россия является согарантом безопасности Украины. Уверен, что в случае выведения ЧФ РФ из Севастополя надеяться на какую-то ощутимую выгоду для Украины просто не приходится», - подчеркнул он.

БАБАКОВ также уверен, что Россия найдет общий язык с новым Президентом Украины.

«Если говорить о фаворитах президентской гонки - Викторе ЯНУКОВИЧЕ, Юлии ТИМОШЕНКО и Арсении ЯЦЕНЮКЕ, то у каждого есть опыт общения с Россией. Уверен, что общий язык с новым украинским лидером мы обязательно найдем», - сказал БАБАКОВ.

Он также считает, что не стоит говорить, что руководство России более благосклонно относится к кому-то из кандидатов в Президенты.

«Мы не вмешиваемся в избирательный процесс в Украине. Скажу больше, украинские президентские выборы, до которых осталось всего три месяца, в России сейчас практически незаметны. Украина живет в своем политическом режиме, и мы будем уважать любой выбор ее народа», - сказал он.

В тоже время БАБАКОВ считает, что после президентских выборов в Украине отношения между странами будут «непростыми».

«Отношения, как между любыми соседями, будь то на лестничной площадке или на Евразийском пространстве, будут, конечно, непростыми. Нас очень многое связывает, но накопилось немало такого, что и вспоминать не хочется. Россия проводит свою, пророссийскую политику. Украина - проукраинскую. И эти векторы часто не совпадают, что вполне нормально. У нас нет никаких особых требований, претензий или ожиданий в российско-украинских отношениях. Для России главное, чтобы Украина, наш ближайший сосед и стратегический партнер, оставалась дружественной державой», - подчеркнул БАБАКОВ.

Кроме этого, он отметил, что личные отношения лидеров России и Украины влияют на отношения между странами.

«Возвращаясь к теме соседей - личные отношения всегда играют существенную роль между братскими странами хотя бы в силу того, что у нас схожий менталитет… Дружеские отношения между лидерами - залог дружеских отношений между странами. То, что диалог между Президентами России и Украины в последние годы не складывался, формировало напряженный фон во взаимоотношениях», - сказал он. При этом БАБАКОВ уверен, что нельзя сказать, что при этом наши межгосударственные отношения прерывались. «Повторюсь, у России есть неплохой контакт со всеми лидерами президентской гонки на Украине, что позволяет нам с большей уверенностью смотреть на будущее наших отношений», - добавил он.