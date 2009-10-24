Генпрокуратура забрала у МВД дело о развращении детей?

Руководство Генеральной прокуратуры Украины в субботу после заслушивания материалов уголовного дела о развращении двух несовершеннолетних детей приняло решение забрать дело из главного следственного управления МВД для последующего расследования в ГПУ, об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время, в пресс-службе ГПУ воздержались от комментариев по этому поводу.

Руководство Генпрокуратуры на оперативном совещании заслушало отчет следственно-оперативной группы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и ГПУ о состоянии расследования дела.