Киев, как и Москва, не хочет пересмотра соглашений по ЧФ - МИД

Киев и Москва не намерены пересматривать соглашение по Черноморскому флоту Российской Федерации.

«Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно, что Киев, также как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту», - подчеркнул министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что на переговорах стороны задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях.

По его словам, если будут возникать вопросы относительно трактовки этих соглашений, они будут решаться путем переговоров, а не через СМИ. ПОРОШЕНКО добавил, что такой формат дискуссии более эффективный.

Кроме того, он сообщил, что достигнута договоренность о регулярных заседаниях комитета по ЧФ РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ подчеркнул, что Москва не ставит вопрос о пересмотре соглашений ЧФ РФ. Он отметил, что в соглашениях зафиксированы принципы, и речь на переговорах в рамках подкомиссии по ЧФ РФ будет идти о том, чтобы согласовать четкие процедуры применения этих соглашений на практике.