СБУ задержала в Крыму пять членов экстремистской группировки

Деятельность экстремистской группировки в Крыму прекратила в пятницу служба безопасности Украины вместе с милицией.

В результате проведения специальной операции на территории Бахчисарайского, Симферопольского, Нижнегорского и Белогорского районов задержаны пятеро членов группировки, один из них находился в розыске за совершение уголовного преступления.

Как сообщил пресс-центр СБУ, во время обысков в помещениях руководителя и других членов организации изъяты автомат Калашникова с патронами к нему, взрывчатка пластид с электродетонаторами, незарегистрированное охотничье ружье и несколько «обрезов» 16-го калибра, компоненты для изготовления взрывных устройств.

"Найдена пропагандистская литература экстремистского характера, распечатки о тактико-технических характеристиках оружия, методик по изготовлению и использованию самодельных взрывных устройств, по тактике выживания и ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности и населенных пунктов, противодействия правительственным спецподразделениям, карты местности и планы экстремистских действий с использованием оружия", - заявили в СБУ.

В настоящее время проводятся уголовно-процессуальные действия.

3 октября СБУ вместе с милицией задержала трех участников группировки, у них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

В горной местности правоохранители обнаружили "два законспирированных хранилища, где экстремисты хранили взрывчатку, холодное оружие, запас пищи и камуфляжную одежду, пособия по террористически-диверсионной деятельности".

Во время задержания члены группировки оказали вооруженное сопротивление силовикам. Один экстремист получил легкое ранение.