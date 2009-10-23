Корвет «Тернопіль» вышел на боевое патрулирование в Средиземном море

Корвет «Тернопіль» Военно-морских сил Украины вышел на боевое патрулирование в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море, сообщил пресс-центр командования флота.

Экипаж украинского корабля вместе с экипажем фрегата «Саламис» флота Греции проведет опрос и обзорные операции гражданских судов по стандартам НАТО. Данные, собранные украинским военным моряком, будут переданы в Морской оперативный центр в Неаполе и в Центр судоходства НАТО в Нортвуде (Великобритания), а также учтены при составлении общей картины обстановки с судоходством в Средиземном море.

Кроме того, за время первого патрулирования экипаж корвета «Тернопіль» проведет обеспечение комплексной обороны корабля, противолодочную слежку, ночное сигналопроизводство и тактическое маневрирование в паре с греческим кораблем, а также учения по спасанию оказавшего за бортом человека.

Через несколько суток соединение, в которое входит «Тернопіль», зайдет на греческую военно-морскую базу Суда-Бей для пополнения запасов топлива и продовольствия.