Разглашал ли Луценко тайну усыновления в деле о растлении
15:45, 23 октября 2009Крым
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Проверит генпрокуратура
|Юрий Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА.
“То, о чем вы спрашиваете, будет проверено также следственным путем и принято процессуальное решение”, - сказал ПШОНКА, отметив при этом, что на сегодня ЛУЦЕНКО не давал объяснений и не допрашивался.
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