Позиция Литвина по ЧФ является предвыборной тактикой – эксперты

Нынешняя позиция кандидата в президенты Украины Владимира ЛИТВИНА относительно НАТО и Черноморского флота России является предвыборной тактикой на фоне непоследовательности и неискренности политика, такое мнение в интервью УНИАН высказали эксперты.

Председатель Верховной Рады Украины в интервью газете "Факты и комментарии" заявил: "Нужно сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации продолжил аренду баз в Крыму и после 2017 года".

21 октября, оглашая на съезде Народной партии принципы своей программы как кандидата в президенты, ЛИТВИН категорически отрицал внешнеполитический курс на интеграцию страны в НАТО.

“Думаю, в таких заявлениях ЛИТВИНА больше обычной предвыборной тактики, чем действительно внешнеполитической стратегии, которой должен придерживаться государственный деятель”, - говорит руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО.

В частности, уточнил эксперт, речь идет о борьбе за расположение русскоязычных избирателей, игра на симпатиях части избирателей к России.

По мнению политолога, ЛИТВИН понял, что находится в достаточно сложном положении как участник президентской гонки. “Есть два фаворита. Есть много других политических конкурентов, которые зашли на электоральную площадку ЛИТВИНА - центристскую нишу политики. И поэтому ему сейчас нужно демонстрировать больше радикальности. Кроме того, возможно, он чувствует, или так ему советуют политические технологи, что среди русскоязычных избирателей есть много людей, разочарованных в Викторе ЯНУКОВИЧЕ, и есть шанс за них побороться. Однако для них нужна риторика, к которой они привыкли, в частности и элементы пророссийскости”, - пояснил ФЕСЕНКО.

Политолог выразил мнение, что ЛИТВИН, как и многие другие украинские политики, понимает: вопрос вступления в НАТО сейчас не является насущным для Украины.

“Если ЛИТВИН, условно, станет Президентом, что пока выглядит очень сомнительно, или останется на должности спикера Верховной Рады, думаю, что его реальная внешнеполитическая линия будет более умеренной”, - убежден ФЕСЕНКО.

Оценивая позицию председателя ВР о продолжении базирования ЧФ России, эксперт отметил, что здесь имеет место определенное противоречие с заключительными положениями Конституции Украины, где указывается, что Черноморский флот будет дислоцироваться на территории страны до мая 2017 года. Политолог также напомнил, что в основном законе есть положение о том, что на территории Украины не должно быть иностранных военных баз.

“И с этой позиции Владимир Михайлович, когда говорит о возможности продолжения базирования российского флота на нашей территории, должен объяснять избирателям, что для реализации такой цели нужно внести изменения в Конституцию. Иначе политик будет не совсем искренним и честным в общении с избирателями”, - резюмировал ФЕСЕНКО.

В свою очередь, редактор проекта “Флот2017”, военный эксперт Дмитрий ТИМЧУК напомнил, что ЛИТВИН еще во времена Президента Леонида КУЧМЫ сам стоял у истоков, был одним из инициаторов и активно принимал участие в интеграции Украины в НАТО, подчеркивая необходимость проводить агитацию по этому вопросу.

“Сейчас он заявляет, что этот процесс провален, что НАТО - это “костыли” для Украины. Но он, как один из инициаторов и политиков первого эшелона, этот процесс должен был и сопровождать. А, выходит, он сам его и завалил”, - сказал эксперт, и заметил, что не понятно, когда верить ЛИТВИНУ.

“Мы жалуемся, что в НАТО и Европе нас не воспринимают серьезно. Понятно, что так и есть, когда ведущие политики кардинально изменяют свою позицию, играя в государстве ключевую роль в принятии стратегических решений, каковым в данном случае является председатель парламента. Это вызывает недоверие к Украине на международной арене”, - отметил ТИМЧУК.

Также, по убеждению эксперта, “когда представители первого эшелона власти начинают свободно интерпретировать положение Конституции относительно базирования ЧФ России на территории Украины на фоне конституционного требования о недопустимости размещения на территории государства иностранных военных баз, конечно, это негативное влияет на уровень национальной безопасности и обороны страны”.