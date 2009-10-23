Дети из крымских интернатов не проходят медосмотр

Прокуратура направила в правительство Крыма представление для немедленного устранения нарушений - проверки в школах-интернатах, профтехучилищах и приемных семьях показали, что в автономии не выполняется норма закона, предусматривающая проведение два раза в год медицинского осмотра таких детей.

"Установлены факты, когда маленькие крымчане не осматривались врачами в течение нескольких лет. В некоторых случаях опекуны безосновательно отказывались доставлять детей к докторам", - сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Так, например, воспитанник интерната с врожденным пороком сердца три года не был у кардиолога. "Только по требованию прокуратуры ребенок с больным сердцем направлен в детскую больницу для проведения необходимого ему обследования", - отметила пресс-служба.

В представлении прокуратура указала и на другие нарушения. "В частности, на перманентно вакантные должности медработников в ряде интернатов автономии, исполнение обязанностей медсестер людьми, не имеющими специального образования", - сообщили в надзорном ведомстве.