Тигипко предлагает крымчанам вопрос о русском языке решить самим

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что решение о придании русскому языку статуса второго государственного в ближайшее время не будет принято, но вопрос может быть решен путем проведения местных референдумов.

«Сейчас, кто бы вам что ни говорил, этого решения (о втором государственном) не будет принято. Потому что любой Президент, который становится Президентом, начинает думать в масштабе всей страны, а не в масштабе какого-то региона», - сказал ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

Он считает, «если мы хотим получить позицию сильной страны - а о такой мы должны говорить, - то мы должны, в первую очередь, понимать, что нас объединяет».

«А у нас намного больше того, что объединяет. Прежде всего, те вызовы, которые мы сегодня получаем. Посмотрите, что делается с коммунальными платежами, что делается с охраной здоровья, с уровнем заработных плат, пенсий, посмотрите, какие проблемы с ростом цен. Для нас сегодня язык самая большая проблема?», - сказал политик.

ТИГИПКО отметил: «Референдум в Севастополе проведите по языку. И я считаю, что если Севастополь скажет, что нам нужен второй язык общения в Севастополе русский - все должно быть: образование на русском, СМИ выходить на русском, власть должна уметь общаться и на украинском, и на русском. В судах люди должны отстаивать свое мнение и на русском, и на украинском. И это все решает. Но зато мы конфликта не имеем в стране. Кто захочет - будет учить. Дети будут иметь программу. И через 10 лет проблема снимется».