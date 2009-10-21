С субботы можно убивать муфлонов

24 октября в большинстве областей Украины и в Крыму открывается сезон коллективной охоты на диких парнокопытных животных.

На пушных зверей сезон охоты откроется 7 ноября, сообщил пресс-секретарь Государственного комитета лесного хозяйства Украины Андрей СОЛИМОВ.

При этом в Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях охота на парнокопытных начнется 7 ноября – вместе с открытием коллективной охоты на пушного зверя.

Закрытие сезона охоты на парнокопытмуфлононых состоится 27 декабря 2009 года, на пушного зверя – 31 января 2010 года.

Разрешается охотиться в субботу и воскресенье.

Среди парнокопытных охота разрешена: на европейского и пятнистого оленя, на косулю, европейскую лань, муфлона и кабана. Запрещена – на лося и краснокнижного зубра.

Среди пушных разрешается добыча: зайца русака, лисы, енотовидной собаки, белки, бобра, каменной и лесной куниц, ондатры и лесного хорька. Запрещена охота на краснокнижных: медведя, рысь и выдру.