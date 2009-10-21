Адвокат растленных опроверг заявление о вымогательстве

Адвокат матери потерпевших от насилия детей Андрей ЦЫГАНКОВ опровергает заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о вымогательстве денег у народного депутата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

20 октября ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады заявил, что МВД зафиксировало факт вымогательства 2 млн. долларов адвокатами матери двух потерпевших в результате развращения детей у народного депутата Украины из фракции БЮТ.

По словам ЦЫГАНКОВА, речь идет о четырех частных встречах с народным депутатом Украины Русланом БОГДАНОМ.

«Мне предлагали те условия, на которых можно получить деньги, меня спросили (спрашивал БОГДАН) можно ли торговаться. Я сказал – можно торговаться всегда», - заявил ЦЫГАНКОВ, добавив при этом, что лично он не называл никаких сумм, и в случае реального их предложения, не намерен был их брать.

В то же время адвокат отметил, что на первой встрече была озвучена сумма, не уточнив, какая точно. По словам ЦЫГАНКОВА, он не являлся инициатором встреч с депутатом, их организовывали Валерий КОНОВАЛОВ и народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Комментируя заявление ЛУЦЕНКО о существовании аудио-, видеозаписи встречи, на которой якобы вымогались деньги, ЦЫГАНКОВ сказал, что во время последней, четвертой встречи у него возникли некоторые подозрения насчет фиксации разговора.

Адвокат сказал, что был бы очень заинтересован, если бы видео- и аудиоматериалы были обнародованы, поскольку, кроме прочего, общественность узнала бы, о чем, в таких тонах и какими словами отдельные участники встречи отзывались, в частности, о своих коллегах.

Вместе с тем, ЦЫГАНКОВ сказал, что перед одной из таких встреч у него появились определенные сомнения в причастности к делу БОГДАНА. «Поскольку в отношении остальных у меня сомнений нет, хотя процессуальные документы говорят, что да», - отметил адвокат.

Адвокат усомнился в том, что у нормального человека может появиться желание вымогать деньги у нардепа, тем более у человека, который находится под охраной.

«Я считаю, что в нашем обществе вряд ли найдутся люди, которые решатся вымогать деньги у народных депутатов. Я не самоубийца», - сказал ЦЫГАНКОВ.

Вместе с тем он уклонился от ответа, знала ли клиентка о встречах.

В то же время адвокат не исключает, что в контексте озвученных ЛУЦЕНКО заявлений, ему могут быть предъявлены обвинения, которые повлекут за собой задержание и арест.

На вопрос, предлагалось ли матери детей подать иск к определенному кругу лиц, которые незаконно разгласили тайну усыновления, ЦЫГАНКОВ ответил утвердительно, отметив, что на данный момент его клиентка еще не определилась с решением по этому вопросу.

Объясняя причину ее отсутствия на пресс-конференции, ЦЫГАНКОВ сказал, что женщина отказалась от участия из-за появления информации о возможной угрозе для нее. «Это ни какой-то пиар-трюк, так как она в разговоре со мной утром согласилась быть на пресс-конференции», - отметил он.

При этом адвокат подчеркнул, что выступление его клиентки на пресс-конференции не планировалось, «она просто должна была присутствовать».