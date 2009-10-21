Флот России должен остаться в Крыму и после 2017 года - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Черноморский флот Российской Федерации должен остаться в Крыму и после 2017 года.

«Надо сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации продолжил аренду баз в Крыму и после 2017 года на взаимовыгодных условиях. ЧФ РФ должен выступать одной из гарантий нашей безопасности. Чтобы неповадно было кому-то испытывать на прочность Украину», - заявил спикер в интервью газете «Факты и комментарии», опубликованном сегодня.