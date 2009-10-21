Москаль взялся за диплом Мельника
15:02, 21 октября 2009Крым
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Хотя он и не госслужащий...
|Александр Мельник
По сообщению пресс-службы милиции, МЕЛЬНИК обучался в вузе по специальности «география» с 1989-го по 2004-ый год.
«Главное управление МВД Украины в Крыму усматривает многочисленные нарушения, допущенные при зачислении, отчислении, восстановлении и окончании гражданином МЕЛЬНИКОМ учебного заведения», - заявили правоохранители.
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