Крюк незаконно получил американское гражданство?

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму передало в США материалы о незаконном получении гражданства этой страны Сергеем КОЛЕТТИ, известного в криминальных кругах под кличкой «Крюк».

«В 2001 году при получении гражданства США он умышленно скрыл факт возбуждения в отношении него уголовного дела, объявление в розыск и вынесения прокуратурой Крыма санкции на его арест», - сказано в сообщении пресс-службы милиции.

По законодательству США сокрытие таких данных влечет за собой уголовную ответственность и аннулирование гражданства, заявили правоохранители.

Напомним, в начале сентября милиция Крыма приняла решение о выдворении из Украины гражданина США КОЛЕТТИ, который, по данным силовиков, более известен в автономии «как один из лидеров криминальной группировки «Сейлем» Сергей КРЮКОВ».

Милиция вынесла постановление о выдворении КОЛЕТТИ из Украины и запрете въезда на территорию государства сроком на пять лет.

В 1990-х годах ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.