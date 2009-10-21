РФ и Украина поговорят об экономике в Ялте

Заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии планируется провести 19 ноября в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что выступает за расширение сотрудничества Украины и России.

“Нам нужно возобновлять диалог, который, безусловно, в последнее время несколько ослаб. Нам необходимо возобновлять деятельность комитета по экономическому сотрудничеству, заседание которого пройдет 19 ноября”, - сказал ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день с российской стороны “есть сигналы”, свидетельствующие о том, что РФ также настроена на активизацию сотрудничества с Украиной в торгово-экономической сфере.

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН перенес свой визит в Украину, анонсированный на октябрь.

Заявления о том, что ПУТИН посетит Украину в октябре, прозвучали 1 сентября в ходе совместной пресс-конференции премьеров двух стран по итогам их встречи в Гданьске (Польша).

ТИМОШЕНКО и ПУТИН пообещали, что проведут в Харькове заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии. Планировалось, что на заседании экономического комитета будут рассматриваться вопросы сотрудничества не только в энергетической сфере и самолетостроении, но и вопросы в машиностроении и судостроении.

20 ноября в Ялте планируется провести очередное заседание Совета глав правительства Содружества Независимых Государств.