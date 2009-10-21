Раду призвали определить основы присвоения звания «город-герой»

Парламент Крыма просит депутатов Верховной Рады страны принять закон, определяющий правовые основы присвоения украинским городам почетного звания «город-герой».

Текст законопроекта одобрен сегодня на заседании крымского парламента. Его поддержали 62 из 81 принимавшего участие в голосовании депутата. Всего в ВР автономии - 100 парламентариев.

«Звание "Город-герой" присваивается городам Украины, на территориях которых или в непосредственной близости от них проходили ожесточенные сражения с немецко-фашистскими захватчиками и защитниками Отечества были проявлены мужество, стойкость и массовый героизм», -говорится в проекте закона.

Им предлагается определить основы присвоения украинским городам звания «город-герой», особенности правового положения таких населенных пунктов.

«Принятие проекта закона Украины "О звании "Город-герой" позволит восстановить историческую справедливость и по достоинству оценить массовый героизм и мужество защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны», - сказано в пояснительной записке к постановлению ВР Крыма.

Крымские парламентарии решили обратиться к народным депутатам с просьбой внести законопроект в Верховную Раду и поддержать его.