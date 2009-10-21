Крым отмечает 11-летие своей Конституции

Сегодня исполняется 11 лет со дня принятия действующей Конституции Автономной Республики Крым.

Первая Конституция Крыма принята в 1992 году. Отношения Крыма с официальным Киевом в 1990-х накалились до предела, из-за этого противостояния Конституция Крыма была отмена в 1995 году решением Верховной Рады и Президента Украины. Кроме того, упразднена должность президента Крыма.

21 октября 1998 года на сессии Верховной Рады автономии принята новая Конституция АРК. Ее автором является тогдашний спикер парламента автономии Леонид ГРАЧ.

Основной закон автономии утвержден Законом Украины от 23 декабря 1998 года N350-XIV.

Конституция АРК утверждена в ВР Украины с учетом поправки нардепа Ивана ЗАЙЦА. В этой поправке говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Конституции АРК в случае разногласий. Многие крымские политики считают «поправку Зайца» дискриминационной.

Накануне в Симферополе прошли официальные мероприятия, посвященные Дню Конституции автономии.

Сегодня празднование проводит реском Компартии, который возглавляет народный депутат Украины ГРАЧ.

«Принятие в 1998 году новой Конституции Крыма стало одним из самых важных событий в новейшей истории Автономной Республики. В Конституции заложена правовая основа для эффективного социально-экономического развития Крыма, сохранения межэтнического и межконфессионального мира, превращения полуострова в регион, соединяющий восточнославянское пространство», - сказал ее автор.

Вместе с тем, отмечает ГРАЧ, сегодня конституционные полномочия Крыма «цинично игнорируются центральной властью».