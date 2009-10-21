Первым вице-спикером Крыма назначен Иоффе
Вместо лидера Русской общины
Верховная Рада Крыма назначила первым вице-спикером Григория ИОФФЕ вместо освобожденного от этой должности Сергея ЦЕКОВА.
Решение принято сегодня на сессии парламента. За проголосовали 63 из 72 депутатов.
В начале октября лидер Русской общины Крыма ЦЕКОВ подал заявление об освобождении с должности.
До назначения представитель фракции блока «За Януковича!» ИОФФЕ возглавлял постоянную комиссию парламента автономии мандатной, по депутатской этике, организации работы ВР и СМИ.
Вместо ИОФФЕ главой комиссии назначен депутат Ефим ФИКС, избранный от оппозиционного блока «Не Так!».
Кроме того, решением Верховной Рады Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ назначен министром промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии.
В апреле 2008 года от должности министра освобожден Евгений ХИМЧЕНКО.
ЧЕРЕВКОВ с марта 2008 года работал первым заместителем министра промполитики Крыма.