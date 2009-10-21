Первым вице-спикером Крыма назначен Иоффе

Верховная Рада Крыма назначила первым вице-спикером Григория ИОФФЕ вместо освобожденного от этой должности Сергея ЦЕКОВА.

Решение принято сегодня на сессии парламента. За проголосовали 63 из 72 депутатов.

В начале октября лидер Русской общины Крыма ЦЕКОВ подал заявление об освобождении с должности.

До назначения представитель фракции блока «За Януковича!» ИОФФЕ возглавлял постоянную комиссию парламента автономии мандатной, по депутатской этике, организации работы ВР и СМИ.

Вместо ИОФФЕ главой комиссии назначен депутат Ефим ФИКС, избранный от оппозиционного блока «Не Так!».

Кроме того, решением Верховной Рады Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ назначен министром промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии.

В апреле 2008 года от должности министра освобожден Евгений ХИМЧЕНКО.

ЧЕРЕВКОВ с марта 2008 года работал первым заместителем министра промполитики Крыма.