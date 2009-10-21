Украина переходит на зимнее время
10:56, 21 октября 2009Крым
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Не забудьте перевести часы!
25 октября в 4.00 по киевскому времени в Украине отменяется действие "летнего времени" переводом часовой стрелки на один час назад.
Переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров 1996 года "О порядке вычисления времени на территории Украины".
Впервые "летний" и "зимний" порядок вычисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.
В настоящее время на "летнее" и "зимнее" время переходят в более чем 110 странах мира.
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