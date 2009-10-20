В «Черноморнефтегазе» поменялся руководитель

Председателем правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) назначен Валерий ЯСЮК вместо Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель пресс-службы ГАО «Черноморнефтегаз» Юрий АВДЕЕВ.

По его словам, сегодня ЯСЮК был представлен коллективу компании.

«Нового руководителя представили заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО и директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала НАК «Нафтогаз Украины» Николай ЯКОВЕНКО», - отметил он.

АВДЕЕВ сообщил, что 45-летний ЯСЮК с 2001 по 2005 годы занимал должность заместителя председателя правления, генерального директора ГАО «Черноморнефтегаз», затем - первого заместителя председателя Совета министров Автономной Республики Крым, заместителя министра топлива и энергетики Украины.

ПРИСЯЖНЮК занимал должность председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» с сентября 2006 года.

Он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сказано в официальном сообщении пресс-службы «Черноморнефтегаза».

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций ЧНГ находятся в управлении «Нефтегаза Украины».