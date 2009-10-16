Легковушка перевернулась в Крыму: один погиб, двое ранены

Один житель Крыма погиб и двое получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Симферопольском районе, сообщила пресс-службы крымской госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг вечером.

ВАЗ выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Погиб 40-летний водитель легковушки.

Травмированы 50-летний и 41-летний пассажиры автомобиля.

15 октября на крымских дорогах произошло 8 аварий, в которых погибли два человека и двенадцать травмированы.