Вор в законе «Каха Новороссийский» депортирован в Грузию

«Вор в законе» Каха МАКАЛАТИЯ, известный в криминальных кругах по прозвищу Каха Новороссийский, депортирован в Грузию рейсовым самолетом Днепропетровск – Тбилиси накануне поздно вечером.

Ранее сотрудники крымского Управления по борьбе с организованной преступностью задержали его в Евпатории, сообщила пресс-служба УБОП.

МАКАЛАТИЯ, скрываясь от правоохранительных органов России за совершение разбойных нападений и грабежей, пытался организовать «воровскую сходку» в Украине для перераспределения сфер влияния в преступной среде, утверждают правоохранители.

Кроме того, он замешан в преступной схеме легализации иностранцев на территории украинского государства.

Так, Каха Новороссийский и ряд других уроженцев Грузии незаконно получили паспорта граждан Украины и другие удостоверения в Николаеве.

В отношении МАКАЛАТИЯ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «использование заведомо поддельного документа».

Суд принял решение о его выдворении с территории Украины в Грузию с запрещением въезда сроком на 5 лет.