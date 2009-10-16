8,5 тысяч бутылок шмурдяка изъяли в Севастополе

Почти 8,5 тысяч бутылок фальсифицированного вина «Славянское белое» изъяли сотрудники налоговой в магазинах в Севастополе, сообщил пресс-центр Государственной налоговой администрации в городе.

Согласно заключению экспертов, изъятое вино представляет собой спиртосодержащую жидкость кустарного производства, употребление которой несет угрозу для здоровья, а при определенных условиях и жизни людей.

Так, выпив 300 граммов поддельной «Славянки», отравился житель Севастополя. Он обратился в больницу за помощью. Севастопольцу поставили диагноз «отравление суррогатами алкоголя».

Фальсифицированное вино изготавливалось в одном из сел Бахчисарайского района, а затем реализовывалось в Севастополе. Бизнес сотрудники частного предприятия, у которых не было лицензии и сертификации на производство и реализацию винопродукции, вели более года.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольной продукции предприятием, что привело к отравлению человека.