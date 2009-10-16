Администрация Севастополя не хочет финансировать органы горсовета

Исполнительная власть Севастополя не будет финансировать создаваемые городским советом органы управления, заявил первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН.

По его данным, 13 октября депутаты приняли решение, которым председателю горсовета поручается внести предложения о создании отдела по вопросам образования Севастопольского горсовета.

«Администрация исходила и исходит из того, что мы не будем финансировать те псевдоофициальные органы, которые создает городской совет, поэтому, если они создают, утверждают штатное расписание, набирают людей, пусть они сами ищут средства, за счет которых они будут содержать этих чиновников», - заявил КАЗАРИН.

Зампредседателя администрации считает, что создание такого органа при представительском органе власти Севастополя не только ставит под угрозу нормальное функционирование системы образования города, но и нарушает действующее законодательство.

«Во-первых, у городского совета нет права на создание такого органа. Во-вторых, депутатов на это никто не уполномочивал», - цитирует слова КАЗАРИНА пресс-служба администрации.

Он удивлен, как орган гсударственной власти, в функции которого входит принятие бюджета и контроль над его исполнением, декларирует создание органов, которые не предусмотрены казной, а их создание является грубым нарушением Бюджетного кодекса.

«Я думаю, что это еще одно проявление той политической истерии, которая все больше и больше утверждается в городском совете по мере приближения выборов. Все мы знаем, что нас ожидают президентские выборы, и одновременно все мы понимаем, что сразу вслед за ними наступят перевыборы местных органов власти, в том числе Севастопольского горсовета. Я понимаю эти, с позволения сказать, инициативы как судорожные попытки сохранить авторитет в Севастополе, тот авторитет, которого фактически уже нет», - отметил КАЗАРИН.