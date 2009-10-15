В Украине предлагают внедрить химическую кастрацию педофилов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается внедрение процедуры химической кастрации педофилов.

Автор проекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно противодействия совершению преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних)” - первый заместитель председателя комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ.

Как сообщили в пресс-службе депутата из фракции Партии регионов, процедура химической кастрации заключается в применении к педофилу специально определенных законодательством медицинских препаратов, делающих невозможной "последующую физиологическую сексуальную потенцию".

Согласно законопроекту, "принудительные меры противодействия совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних применяются судом пожизненно независимо от назначенного наказания (лишение свободы) или примененных принудительных мер медицинского характера относительно лиц, определенных Криминальным кодексом".

За 9 месяцев от изнасилований пострадали 110 несовершеннолетних, говорится в сообщении.